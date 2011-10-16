-Ayine tekerlekli taşıyıcıyla geldi VATİKAN (A.A) - 16.10.2011 - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus, Vatikan'daki ayine ilk kez kendisinden önceki Papa II. Jean Paul'ün kullandığı tekerlekli taşıyıcıyla katıldı. Papa 16. Benediktus, Aziz Pietro Katedrali'nde düzenlenen ayine tekerlekli taşıyıcı ile gelerek, kendisi için bir ilke imza attı. Vatikan sözcüsü, 84 yaşındaki Joseph Ratzinger'in, herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle taşıyıcıyı kullanmadığını belirterek, fazla yorulmaması için ilk defa aracın tercih edildiğini bildirdi. Bu arada Papa yönettiği ayinde, ''İnanç yılının'' İkinci Vatikan Konsülü'nün ilan edilişinin 50. yıl dönümü olan 11 Ekim 2012'de başlamasına karar verdiğini, 23 Kasım 2013'te de ''İnanç yılının'' sona ereceğini kaydetti.