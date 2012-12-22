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Ay'ın gazeteciler hakkında bulunduğu şikayette, takipsizlik kararı!

Sedat Selim Ay'ın şikayetçi olduğu gazeteciler ile ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi

22 Aralık 2012 17:49

Hakkındaki işkence iddialarına rağmen terfi ettirilip, İstanbul Terörle Mücadele'den Sorumlu Emniyet Müdürü yapılan  Sedat Selim Ay'ın şikâyeti üzerine gazeteciler  hakkında başlatılan soruşturmada savcı takipsizlik kararı verdi.

Sedat Selim Ay'ın 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi ettirilmesinin ardından birçok yayın organı işkence iddialarını ve mağdurların tanıklıklarını haber yapmıştı.

Bu haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Ay, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve iftira" suçlamasıyla şikayette bulunmuştu.

Yayın organlarını inceleyen İstanbul Cumhuriyet Savcısı H. Hasan Bölükbaşı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını atıfta bulunarak "hakaret ve iftira"suçlarının oluşmadığının anlaşıldığından kovuşturmaya gerek yok" kararını verdi.

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