Ay'ın 'karanlık yüzünde' astronotları şaşırtan müzik sesi!

ABD’nin uzay projesi kapsamında gönderdiği Apollo 10 mürettebatının 40 yılı aşkın süredir gizli tutulan 'kayıp' konuşma kayıtları ortaya çıktı. Bu kayıtlara göre; Ay'ın 'karanlık yüzüne' yolculuk yapan astronotların, Dünya ile hiçbir irtibatları olmadığı 1 saat boyunca 'tuhaf bir müzik sesi' duydukları anlaşılıyor. 2008'de deşifre edilen kayıtlar gelecek ay televizyonlarda yayımlanacak.

Milliyet’te yer alan habere göre; Neil Armstrong'un Ay'a ilk ayak basan kişi olarak kayıtlara geçtiği Apollo 11'den iki ay önce 1969 yılında gerçekleşen Apollo 10, hiçbir sorun yaşanmayan, başarılı bir deneme olarak anılıyordu. Ancak Apollo 10 ekibi, Ay'ın "karanlık tarafı"na geçtiğinde yani Dünya ile her türlü bağlantılarının yaklaşık bir saatliğine koptuğu sırada, kulaklıklarında tuhaf bir ses duydu!

Televizyon kanalının hazırladığı programda konuşan Apollo 15 astronotu Al Worden "Apollo 10 mürettebatı bu tür seslere alışıktı. NASA, kamunun yararına olacağını düşündüyse, bazı bilgileri gizliyor olabilir" dedi.

Uzaylıların sesi mi?

Bununla birlikte programda, sesin kaynağının ne olabileceği de tartışılıyor. Görüşlerden biri manyetik alanın telsiz sinyallerini etkilemiş olabileceği. Ancak uzmanlar, Ay'ın manyetik alanı olmadığına ve bu tür seslere yol açacak kadar atmosfer de bulunmadığına dikkat çekiyor. Dolayısıyla seslerin uzaylı konuşmasına benzediğini iddia edenler de var.

“Bunu duydunuz mu? İnanılmaz”

Kayıtlardaki konuşmalara göre astronotlar, bu ses karşısında o kadar şaşırdı ki duydukları şeyi NASA'ya bildirip bildirmeme konusunda kararsız kaldı: "Bunu duydunuz mu? Şu ıslık gibi sesi? Ooo!/ Uzaydan geliyor gibi/ Tuhaf olduğu kesin/ İnanılmaz. Bunu bildirmemiz gerekir mi?/ Bilmiyorum. Bir düşünelim."