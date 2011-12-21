-AYİM'den açıklama ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Başkanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, bir gazetede yer alan, AYİM Başkanı'na atfen ''Çift Başlı Yargı Olmaz'' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bahse konu haberin, ilgili gazete muhabiri tarafından AYİM Başkanından randevu talebinde bulunmak üzere 20 Aralık 2011 tarihinde yapılan telefon görüşmesinden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu telefon görüşmesinde haberde yer verildiği şekilde bir mülakat yapılmamış, halen devam eden yargılama dosyalarına ilişkin görüşme ve açıklama yapılamayacağı belirtilmiştir. Kısa süreli bu telefon görüşmesi maksatlı olarak yorumlanmak suretiyle haber konusu yapılmış olup, haberde geçen hususlar gerçeği yansıtmamaktadır.''