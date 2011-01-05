-AYİM: ''TERFİ ETTİRİLMEME HUKUKA AYKIRI'' ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM)'in, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu'nun, ''Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali'' istemini yerinde bulduğu kararın gerekçesi yayımlandı. Komutanlar, ''Yüksek Askeri Şura'nın 1-4 Ağustos 2010 tarihlerinde yaptığı toplantıda alınan 'bir üst rütbeye terfi ettirilen general, amiral ve albaylar' konulu 2010/04 numaralı kararında terfilerine karar verdiği, tüm YAŞ başkan ve üyelerince imzalandığı görülen terfi kararının kendileri yönünden uygulanmaması işleminin iptali'' istemiyle dava açmışlardı. AYİM Daireler Kurulu'nda 24 Aralık 2010 da yapılan görüşmede oybirliğiyle işlemin iptaline karar verilmişti. AYİM'in işlemin iptaline ilişkin gerekçeli kararında, ''YAŞ'ın Ağustos 2010 toplantılarında, 926 sayılı kanunun 54. maddesi uyarınca bir üst rütbeye terfi için seçilmiş (terfine karar verilmiş) olan davacının bir üst rütbeye terfine kanunen bir engel bulunmamaktadır. Genelkurmay Başkanlığı tarafından, ilgili bakanlıklar makamına teklif edilen terfi kararnamesinin imzalanmayarak, geri çevrilmesi ve bunun zorunlu sonucu olan bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiştir'' denildi. Kararda, Başbakanlığın, müşterek kararname düzenlenmesi aşamasında da davacının liyakat ve yeterliliğini yeniden değerlendirerek, olumlu/olumsuz şekilde işlem tesis etmek konusunda takdir yetkisi bulunduğu yönündeki savunmasına itibar etmenin hukuken mümkün görünmediği kaydedildi. -YAŞ'TAN SONRAKİ SÜREÇ- Tümgeneral Kaya, Jandarma Tümgeneral Helvacıoğlu ve Tuğamiral Gavremoğlu'nun haklarında devam eden soruşturma dolayısıyla YAŞ kararları çerçevesinde bir üst rütbeye yükselmeleri uygun görülmemiş, komutanlar bulundukları rütbeleriyle yeni görevlerine vekaleten atanmışlardı. İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin, 6 Ağustos 2010 tarihinde yakalama müzekkerelerinin kaldırılmasına karar vermesi üzerine, Genelkurmay Başkanlığı komutanların terfi ve atama kararnamelerini, 12 Ağustos 2010 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına göndermişti. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca, ''Yeni bir kararname çıkarılmasına gerek görülmemesi'' gerekçesiyle terfi kararnameleri imzalanmamıştı. Bunun üzerine komutanlar tarafından AYİM'e, ''bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali'' için yürütmeyi durdurma istemli olarak 24 Ağustos 2010 tarihinde dava açılmıştı. AYİM, 27 Eylül 2010 tarihinde ''bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminde'' yürütmenin durdurulması kararı vermişti. Diğer taraftan, 22 Kasım 2010 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından söz konusu generaller ve amiral açığa çıkarılmışlardı. AYİM, 3 Aralık 2010'da, komutanların açığa alınmasıyla ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetmişti.