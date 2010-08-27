-AYİM MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SAVUNMA İSTEDİ ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Milli Savunma Bakanlığı, terfileri ile ilgili işlemleri Milli Savunma Bakanı tarafından imza edilmeyip geri gönderilen ilgili personelin açtığı iptal davası üzerine, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin (AYİM) bakanlıktan savunma istediğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği, bazı basın ve yayın organlarında çıkan, general ve amirallerin terfi işlemleri ile ilgili haberler üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, terfi sıraları geldiği halde haklarında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi (özel yetkili) tarafından dava açılıp yakalama kararı verilen general ve amirallerin terfi işlemlerinin kamuoyu tarafından takip edildiğinin bilindiği kaydedildi. Terfileri ile ilgili işlemleri Milli Savunma Bakanı tarafından imza edilmeyip geri gönderilen ilgili personelin, aynı gün Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne (AYİM) müracaat ettikleri, terfi ettirilmemeleriyle ilgili tasarrufun/işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması talebinde bulundukları belirtilen açıklamada, ''Bu talep üzerine AYİM 27 Ağustos 2010 tarihli kararı ile bakanlığımızdan savunma istemiştir'' denildi.