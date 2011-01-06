AYİM: Generallerin terfi ettirilmemesi hukuka aykırı

T24 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin (AYİM), Tümgeneral Gürbüz Kaya, Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu'nun, ''Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali'' istemini yerinde bulduğu kararın gerekçesi yayımlandı.





Kararda, YAŞ'ın Ağustos 2010 toplantılarında bir üst rütbeye terfi için seçilmiş (terfine karar verilmiş) olan davacıların bir üst rütbeye terfilerine kanunen bir engel bulunmadığı belirtilerek, Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilgili bakanlık makamlarına teklif edilen terfi kararnamelerinin imzalanmayarak, geri çevrilmesi ve bunun zorunlu sonucu olan bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin hukuka aykırı olduğu bildirildi.



