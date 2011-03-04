AYİM 3 generalin açığa alınmasını onayladı

T24 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), oybirliğiyle 3 generalin açığa alınma kararına onay verdi.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından 22 Kasımda açığa alınan Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu ile İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından açığa alınan Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, bir gün sonra açığa alınma işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle AYİM'e başvurmuştu.

Konuyu Daireler Kurulunda değerlendiren AYİM, üç komutanın açığa alınmasıyla ilgili işlemin yürütmesinin durdurulması istemini 3 Aralık 2010 tarihinde oy çokluğuyla reddetmişti.

Dava AYİM Daireler Kurulunda bugün esastan görüşüldü. AYİM, hükümetin açığa alma kararını onayladı.

İptale ilişkin başsavcılık görüşünde ise, “Aynı durumda başka personel de bulunduğundan açığa alınmanın sübjektif bir uygulama olacağı” gerekçesiyle işlemin iptalinin istendiği öğrenildi.

Diğer taraftan, AYİM'in, komutanların “bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali” istemini yerinde bulduğu kararı hakkında, Başbakanlık, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarının düzeltme talebi AYİM Daireler Kurulunca 18 Şubat 2011 tarihinde oybirliğiyle reddedilmişti.







Jandarma Tümgeneral Tümgeneral Gürbüz Kaya Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu

Halil Helvacıoğlu