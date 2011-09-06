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Ayı kulağını parçaladı KARS (A.A)

06 Eylül 2011 23:22

-Ayı kulağını parçaladı KARS (A.A) - 06.09.2011 - Kars'ta, ayının saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akdere köyünde yaşayan Tarkan Kuyumcu (33), köyün arazisinde ayı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kuyumcu, yakınları tarafından Kars Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  İl Sağlık Müdürü Dr. Fahri Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdere köyünde ayının saldırısına uğrayan Tarkan Kuyumcu'nun kulağının parçalandığını, sol kolunda kırık ve sol bacağında derin kesi yaralanması olduğunu söyledi. Sevinç, yaralıya tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldığını, tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

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