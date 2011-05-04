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Dünya

AYI ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ AİLE TAZMİNAT KAZANDI SALT LAKE (A.A) 

04 Mayıs 2011 12:19

-AYI ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ AİLE TAZMİNAT KAZANDI SALT LAKE (A.A) - 04.05.2011 - ABD'nin Utah eyaleti mahkemesi, 2007 yılında bir kamp alanında 11 yaşındaki oğulları ayı tarafından öldürülen aileye 1,9 milyon dolar (yaklaşık 3 milyon TL) tazminat ödenmesine karar verdi. Bölge Mahkemesi Yargıcı Dale Kumball, Samuel Ives adlı çocuğun ailesinin, daha önce başka birinin de ayının saldırısına uğradığı kampı kapatmayan ABD Orman Hizmetlerine açtığı davada aileyi haklı buldu. Kimball kararında, daha önce başka bir çadıra saldıran ayının yeniden dönebileceğinin öngörülür bir durum olduğunu, Orman Hizmetlerinin, Ives ailesini önce sözlü uyarması, yazılı bir uyarı asması ya da güvenlik çemberi oluşturması gerektiğini belirterek, aileye tazminat ödenmesine hükmetti.

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