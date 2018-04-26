Ayı barınağının 3 yavrusu kefir ve balla besleniyor

Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - ARTVİN ve Rize\'de bulunan 3 yavru ayı, Bursa\'nın Karacabey ilçesindeki ayı barınağına getirildi. Henüz 1,5 aylık olan ve biberonla beslenen yavru ayılara \'Tolga\', \'Lesi\' ve \'Aydın\' isimleri verildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12\'nci Bölge Müdürlüğü\'nce korumaya alınan yavru ayılardan 2\'si Artvin\'de, 1\'i de Rize\'de bulundu. Bakımları ve kontrolleri yapılan ayılar, işlemlerinin ardından Karacabey ilçesindeki Ova Korusu Ayı Barınağı\'na getirildi. Burada veterinerler tarafından yapılan kontrolde, yavru ayıların 1- 1,5 aylık olduğu belirlendi. Veterinerler, günde 4 kez emerek, beslenmesi gereken yavru ayılar için kefir, bal ve bebek maması gibi desteklerle özel mama hazırlıyor. Bakıcılar da özel mamaları ayılara biberonla içiriyor. Yavru ayıların bulunduğu alan sık sık kontrol edilirken, enfeksiyon riskine karşı bakıcıları hariç başka kişilerle temasına izin verilmiyor.

\'SÜREKLE BESLENMEYE İHTİYAÇ DUYUYORLAR\'

Yavru ayıların bakımıyla ilgili bilgiler veren barınak şefi veteriner Azizcan Sezer, \"Yavru oldukları için sürekli beslenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla günde 4 sefer beslemek durumundayız. Bu hafta buraya gelen yavru ayılarımız 30- 40 yıllık hayatlarının tamamını bu barınakta geçirecekler. Doğadaki diğer ayılara göre, buradaki iyi koşullar daha da uzun ve sağlıklı yaşamalarına da neden oluyor. Merkezimizde 78 ayımız vardı, yeni gelen yavru aylarımızla birlikte sayımız 81\'e çıktı\" dedi.

\'TOLGA\' CANA YAKIN, \'LESİ\' AGRESİF

Barınağa getirilen yavru ayılara, çalışanlar tarafından \'Tolga\', \'Lesi\' ve \'Aydın\' isimleri verildi. Ayıların karakteristik özelliklerini de anlatan veteriner Sezer, \"\'Tolga\', çok insana yakın, cana yakın bir hayvan. Sürekli bizimle oynuyor. \'Lesi\', biraz daha sinirli, agresif yapıda. \'Aydın\' ise çekingen ve korkak bir yavru. Geceleri de beslenme ve bakıma ihtiyaç duydukları için saat farkı gözetmeksizin onların yanlarında oluyoruz. Geceleri yanlarına geldiğimizde birbirlerine sarılarak, uyuduklarını görüyoruz. Yavru ayılarımız bizim de yeni neşe kaynağımız oldu\" diye konuştu.



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