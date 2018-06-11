"Ayhancan'ın tek rakibi THY ile İlker Aycı!"

* Asena Özkan

'İroni' ihtiva eden bir yazı yazacaktım ancak iki nedenden ötürü vazgeçtim. ‘Rüzgardan nem kapanların’ eleştirileri gereksiz ve de anlamsız şekilde kendileri ya da çocukları ile bağdaştırmaları birinci neden, diğeri de ‘acaba bana mı yazmış?’ ikileminin yaşanmasına mahal vermemek…

Uzatmadan, bu satırlar; Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile destek verdiği ‘yaşı geçkin’ sporcu için yazıldı!..

Aslında konuya hiç böyle direkt girme alışkanlığım yoktur ancak Ayhancan Güven’in son olarak Hollanda’daki başarısı salt rakiplerini değil sanıyorum bizi de ‘gaza’ getirdi! Kimin, kime veya kimlere neden, niye, niçin sponsor olduğu ben de dahil kimseyi ilgilendirmemeli. Ne var ki söz konusu KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsleri), buna ilaveten bir de hisseleri borsada işlem gören ‘Halka Açık’ şirket THY (Türk Hava Yolları) olunca durum farklılık ihtiva ediyor haliyle. Bizlere de yansız ve tarafsız olarak verilen desteğin nedenini irdeleme görevi düşüyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, henüz 19 yaşında olmasına karşın, Porsche Cup mücadelesinde ‘fırtına’ enleminde esen, ülkeden çıkan ‘en hızlı pist pilotu’ olduğunu bir değil defalarca kanıtlayan, üstüne üstlük bunun tesadüf olmadığını da bir kaç kez gözümüze sokan Ayhancan Güven’e neden ‘sponsor’ olmaz da gider yaşı geçkin, gelecek vadetmeyen, uluslararası arenada başarı sahibi olamamış birisini destekler?

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Sayın Kaptanım,.. tarihinde Almanya Hockenheim Ring pistinde düzenlenen yarışta üçüncü olduğunuzu ve endurans yarışlarında kendi kategorinizde podyumda bayrağımızı dalgalandırdığınızı memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayım…” şeklinde başlayan teşekkür yazısını neden; Ayhancan Güven için, “Değerli genç sporcumuz ulusal marşımızı Avrupa’ya dinlettiğin için canı gönül yürekten kutluyor ve seninle gurur duyuyoruz. Milletimiz adına sana teşekkür ediyorum…” biçiminde kaleme almak istemez ki? * Üstelik Ayhancan Güven için ‘kendi kategorinizde’ tanımı yapmasına da gerek kalmaz! (Sorup soruşturdum ve şu kategori işini anlayamadım, sanırım sorun bende)

Sayın İlker Aycı, THY’nin yönetim kurulu başkanı sizsiniz, elbette ki kime destek olacağınızı bizlere soracak haliniz yok… Zaten biz de diyoruz ki dilediğinize sponsor olun ancak!..

Neden, Porsche Cup’ın son ayağında babasının bankadan çektiği krediyle yarışan ve buradaki başarısıyla ulusal marşımızı Avrupa’ya dinlettiren, bayrağımızı göklere çektiren, ülkemizin adından övgüyle söz ettiren, geleceği olan 19 yaşındaki örnek sporcuyu desteklemezsiniz de gider yaşını başını almış ve daha da acısı Ayhancan Güven’den aynı pistte kilometrede 1 saniye fark yiyen pilota sponsor olursunuz? Bizim ki sadece merak… Yoksa kime sponsor olmuşsunuz, kimi desteklemişsiniz bizi hiç ilgilendirmez. Ayrıca yaşı geçkin sporcuyu da sözümüz olamaz. Demek ki İlker Aycı, bu kişide bizim göremediğimiz ‘cevheri’ görmüş!

Sayın İlker Aycı bilginiz olsun Ayhancan Güven şu anda Porsche GT3 Cup Challenge Benelux serisinde lider… 2 yarışı koşulan Porsche Cup Fransa serisinde de üçüncü durumda. Derseniz ki “Biz sporcuya parasal değil sadece uçak bileti desteği sağlıyoruz.” Bu durumda da size bir anımsatma yapmamız gerekliliği beliriyor. Genç pilotun babası bir sonraki yarışa nasıl gideceklerini düşünüyor. Malumunuz yurt dışı uçuşlarında biletler oldukça pahalı…

* Gazeteci