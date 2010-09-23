-AYHAN VE UFUK TAKIMLA ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 23.09.2010 - Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 26 Eylül Pazar günü oynayacağı Spor Toto Süper Lig 6. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı. Antrenmanda, sakatlıkları geçen Ayhan Akman ve Ufuk Ceylan'ın takımla çalıştığı, dünkü idmanda belinde ağrıları oluşan Misimoviç'in ise dinlendirildiği açıklandı. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.