-AYHAN TUMANİ'NİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Fenerbahçe'de görevinden ayrılan teknik direktör Christoph Daum'un yardımcılığını üstlenen antrenör Ayhan Tumani, sarı-lacivertli kulüple olan sözleşmesini sonlandırdığını açıkladı. Ayhan Tumani, ''Fenerbahçe Kulübü yöneticileriyle yaptığım sözleşme fesih görüşmeleri, karşılıklı anlayış içinde olumlu şekilde sonuçlandı'' derken, ''Fenerbahçe camiasına bir yıl boyunca bana verdiği destek ve gösterdiği güven için çok teşekkür ediyorum. Son maçta kaçan şampiyonluğa rağmen başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin benim kalbimde ayrı bir yeri var ve bu hep öyle kalacak'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe takımının yeni sezonda başarılı olacağına inandığını vurgulayan Tumani, kendisinin artık gelecek yeni tekliflerle ilgilendiğini dile getirdi. UEFA Pro Lisans sahibi olduğunu vurgulayan teknik adam, artık teknik direktörlük pozisyonunda görev alabilecek deneyime sahip olduğuna inandığını sözlerine ekledi.