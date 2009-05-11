Ayhan: O gol bizi yıktı



Galatasaray ’ah’ çekiyor. Sarı kırmızılı yönetim, futbolcular ve teknik ekip F.Bahçe maçı sonrası Ankaraspor ve Hacettepe karşısında kaçan 5 puanın acısını yaşıyor.



Sarı kırmızılılar özellikle bu haftalarda Sivas’ın 6, Beşiktaş’ın da 5 puan kaybettiği haftalarda alınacak galibiyetlerle zirveye ortak olunacaktı ancak hesaplar tutmadı.



Cezası sebebiyle A.Gücü ile Kayseri’de oynayan ve aldığı 3 puanla Avrupa ümidini sürdüren Cimbom’un kaptanı Ayhan Akman’ın içi yanıyor.





Hacettepe değil



Zorlu lig maçından 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşayan sarı kırmızılı takım stat çıkışında takım otobüsüne binerken, kaptan ile ayak üstü bir görüşme yaptık. Ayhan iki hafta öncesine dönerek, "Hiç geriye gitmeye gerek yok. Hacettepe maçı falan değil, Ankaraspor’dan yediğimiz son gol ile şampiyonluktan uzaklaştık. Şimdi o son dakika golünü yemesek yine bir mucizeyi başarıp, tarih yazıyor olacaktık. Maçı önde götürürken son saniyede gelen gol bizim tüm dengemizi bozdu ve demorilize olduk. Rakiplerimizin de puan kayıpları gelince acımız daha da büyüdü" dedi.



Avrupa’da olacağız



Kaptan, "Zaten Ankaraspor’u yenseydik. Hacettepe maçı farklı geçer Ankara’dan 3 puanla eminim dönerdik. Hacettepe maçında zaten o son dakika golünün etkisinden, moral bozukluğundan kurtulamamıştık. Baksanıza, A.Gücü karşısında nasıl futbol oynadık. Çünkü takım olarak daha güçlüyüz. Kimse düşünmesin, aklından geçirmesin ’G.Saray, Avrupa’da olamayacak mı?’ diye. Ankaragücü maçında 2.golü atsak devamı da gelecekti. Ama bir golde tıkandık. Bakın görün, biz kalan 3 maçımızı da kazanacağız. Evet, bunların ikisi zirvedeki rakiplerimizle olacak ama iyi bir futbol sergileyeceğiz. Formamızın hakkını vereceğiz" dedi.

