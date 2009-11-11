Ayhan indirim istedi ömür boyu ceza aldı

T24- Milli atlet Süreyya Ayhan Kop'a Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Tahkim Kurulu tarafından verilen 4 yıllık müsabakalardan men cezası, sporcunun indirim talebiyle başvurduğu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından ömür boyu mene çevrildi.



Milli atlet ile eşi ve antrenörü Yücel Kop'un, tahkim kurulu tarafından verilen cezalara indirim talebiyle CAS'a taşıdıkları dava sonuçlandı. CAS, milli atlete verilen 4 yıllık cezayı uzatarak, bunu ömür boyu mene çevirdi. Eşi ve antrenörü Yücel Kop'a verilen 2 yıllık ceza ise uluslararası mahkeme tarafından kaldırıldı.



Çiftin avukatı Osman Buldan, ''Yücel Kop için verilen 2 yıllık cezanın ortada somut bilgi ve belge olmadan verilmesi nedeniyle cezasının kaldırılmasına karar verildi'' dedi.

Süreyya Ayhan Kop ile ilgili olarak da Buldan, ''2004 yılındaki olayı birinci ihlal, 2007'deki olayı ise 2. ihlal olarak değerlendiren CAS, 4 yıllık cezayı ömür boyu mene çevirdi'' diye konuştu. Buldan, kararla ilgili şu görüşleri verdi:



''Aleyhe bozma yasağının ihlal edildiği kanısındayım. Zira, tahkim kurulunun vermiş olduğu 4 yıllık ceza temyiz edilmişti. Davalı olan Atletizm Federasyonu (TAF) ile Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), süresi içerisinde bu cezaya karşı dava ileri sürmemişlerdi.



IAAF ve TAF, disiplin kurulu kararından sonra CAS'a gidilmesi gerektiğini ve sürenin aşıldığını savunuyorlardı. CAS bu itirazları reddetti. Türkiye'deki son karar mercinin, itirazların aksine GSGM Tahkim Kurulu olduğuna karar verdi. Bu karara karşı İsviçre Federal Mahkemesi'ne gitme yolu açık. Kararın aslının elimize ulaşmasını bekliyoruz. Kanaatimce IAAF etkili oldu. Zira 2009 yılı başında Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), IAAF ve TAF mevzuat değişikliğine gitti. Savunmada yakaladığımız boşluğu kabul ederek, bunu düzelttiler. Öte yandan, Ayhan'ın 1. davası hala Danıştayda bekliyor.''



Ceza hukuku uzmanı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal da kararın beklenmesi gerektiğini belirterek, hukukun genel kurallarının bulunduğunu dile getirdi. Bu kuralların herhangi bir yerde yazılı olmasına gerek olmadığını belirten Kocasakal, şöyle konuştu:



''Bu aleyhe bozma yasağıdır. Bir kararla bu karanın yanlış olduğu düşüncesiyle temyize gidilirse daha fazla ceza verilemez. Bir sebepten dolayı temyize gidilirse bunun mantığı kişilerin üst mahkemeye korkusuzca gidebilmesidir. Ama aleyhe bozma yasağı bozulursa kişi korkar ve temyize gittiğinde kumar oynamış olur. Burada aleyhe bozma yasağı ihlal edilmiştir. Kararın bu açıdan yanlış ve aykırı olacağını düşünüyorum. İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararı bozacağını düşünüyorum.''