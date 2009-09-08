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Spor

Ayhan, Gökhan ve Aydın salonda çalıştı

08 Eylül 2009 18:09

Galatasaray, Turkcell Süper Lig'de 12 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

Sağlık merkezinde yapılan tedavilerinin ardından Ayhan, Gökhan ve Aydın'ın salonda çalıştıkları, Linderoth'un ise sahada takımdan ayrı olarak idman yaptığı ifade edildi.

Galatasaray, derbi maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına ve taraftara kapalı antrenmanla devam edecek.


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