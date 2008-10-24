Ayhan dinlecek!..



G.Saray'da Mehmet Topal, Linderoth ve Barış'ın sakatlığı en çok Ayhan Akman'ı etkilemiş durumda. Sarı kırmızılı takımın orta alanında önemli işler üstlenen ve son olarak Olympiakos maçında oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Ayhan üst üste çok maç oynamanın sıkıntılarını çekmeye başladı.



Trabzonspor maçında olduğu gibi Olympiakos maçını sakatlanarak terketmek zorunda kalan Ayhan G.Saray kazandığı iki maçta da sakatlığı nedeniyle 90 dakikayı tamamlayamaması dikkati çekti. Milli Takım kadrosunda da yer alan ve bu yüzden 20 gün içerisinde 5 maç oynayan ve hemen her maçta sahanın en çok koşan isimlerinden biri olan Ayhan'da yorgunluk belirtileri görülmeye başladı.





Sarı kırmızılı takımın orta alanında defansif anlamda büyük yük çeken Ayhan'ı teknik direktör Skibbe'nin dinlendirmeyi düşündüğü ancak Ayhan'ın mevkinde görev yapabilecek 3 oyuncunun da sakat olması yüzünden Alman hocanın yıldız futbolcuyu sakatlanmak pahasına oynatmak zorunda kaldığı belirlendi. Trabzonspor ve Olympiakos maçlarında sakatlanıp çıkan Ayhan'ın durumu sarı kırmızılı kulübün sağlık ekibi tarafından da dikkatle kontrol ediliyor. Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında koşu çalışmasına katılan ve tedavisi sürdürülen Ayhan'ın büyük bir olasılıkla Eskişehirspor'a karşı forma giyeceği ve sakatlığının şimdilik korkutucu olmadığı belirlendi.



G.Saray'ın üst üste maçlar oynamak zorunda kalması sarı kırmızılı ekibi kadro rotasyonuna yöneltecek gibi. Teknik direktör Skibbe Trabzonspor ve Olympiakos maçı sonrasında çok yorulan bazı oyuncuları dinlerdirmeyi planlıyor. Bunların başında da geçtiğimiz hafta içerisinde Çek Cumhuriyeti Milli maçında da oynayan Milan Baros'un geldiği öğrenildi. Son iki maçta tek forvet oynayan ve bu yüzden daha da fazla yorulan Milan Baros'un eskişehirspor maçında dinlendirilip yerine Nonda'nın ilk onbirde başlaması sözkonusu.



G.Saray pazar günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarına ise ara vermeden devam etti. Olympiakos maçında oynayan futbolcular sadece dinlenme koşusu yaparken oynamayan oyuncular küçük sahada çift kale maç yaptılar.