Ayhan Çarkın'ın işaret ettiği Ziya Bandırmalıoğlu kayıp

T24 - Eski Özel Harekâtçı Ayhan Çarkın’ın faili meçhul cinayetlerle ilgili itirafları sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Sultanbeyli Emniyet Müdürü Yüksel bugün ifade verecek. Susurluk davasından da yargılanan eski özel harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu’nun izine hiç ulaşılamadı.





Vatan gazetesinin haberine göre, Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinin yürüttüğü bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında, eski özel harekatçı Ayhan Çarkın’ın ifadesinde ismini verdiği 9 eski özel harekatçı polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Dokuz kişiden altısı geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı, bir özel harekatçı da kendisi teslim oldu. Yedi kişiden biri serbest bırakılırken Ayhan Özkan, Uğur Şahin, Ayhan Akça, Seyfettin Lap, Enver Ulu ve Ahmet Demirel tutuklandı.







Bugün teslim olacak





Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel’in 2 gün boyunca İstanbul’da aranmasına rağmen bulunamamış ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın tarafından jet talimatla açığa alınmıştı. Yüksel’in önceki gün emeklilik dilekçesini Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği ortaya çıktı. Yüksel’in bugün savcılığa gideceği ileri sürülüyor. Bağcılar İlçe Emniyet Müdür vekiliyken 2008 yılında Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Yüksel’in, 2009 yılında Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü olarak görevlendirildiği belirlendi.







Bandırmalıoğlu ortada yok



Ayhan Çarkın’ın ifadeleri doğrultusunda hakkında yakalama kararı çıkartılan bir diğer eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu’nun ise, henüz yakalanamadığı öğrenildi. Çarkın’ın cinayetlerle ilgili itiraflarında adında sıklıkla bahsedilen Bandırmalıoğlu’nun bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bandırmalıoğlu’nun adı Ayhan Akça ile birlikte Tarık Ümit’in kaçırılması olayına karımıştı. 8 Ekim 1997’de silah kaçakçılığı ile ilgili olarak yargılandığı bir davadan beraat eden Bandırmalıoğlu, 14 Ocak 1997’de Susurluk davası kapsamında tutuklanacağını anlayınca DGM binasıdan kaçmıştı. Daha sonra yakalanan Bandırmalıoğlu yargılama sonunda 4 yıl ceza aldı. 194 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak daha sonra çeşitli suçlara daha karıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 sanıkla birlikte “Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve örgüte üye oldukları” iddiasıyla yeniden yargılandı. Bui saçlardan da 7 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası aldı ancak 2009’da tahliye edildi.



