-AYHAN ÇARKIN TUTUKLANDI ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Avukat Yusuf Ekinci'nin 1994'te öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın tutuklandı. Özel yetkili Cumhuriyet savcısının tutuklanmasını talep ettiği Çarkın, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, Çarkın'ın tutuklanmasına karar verdi. Avukat Yusuf Ekinci'nin eşi avukat Ülkü Ekinci ve oğlu avukat Sertaç Kamil Ekinci, cesedin bulunmasının yıl dönümü olan 25 Şubat 2011'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına faili meçhul cinayetin işlendiği tarihte görev yapan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.