-AYHAN ÇARKIN SERBEST BIRAKILDI İSTANBUL (A.A) - 27.03.2011 - ''Susurluk'' davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, Cumhuriyet savcısı tarafından yaklaşık 10 saat ifadesi alındıktan sonra ''adam öldürmek'' suçundan tutuklanması istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Ayhan Çarkın'ın sorgusu tamamlandı. Mahkeme, Çarkın'ın serbest bırakılmasına karar verdi. Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Çarkın'ın babası Halil Çarkın, sabah saat 07.00'den beri burada olduğunu belirterek, ''Tahliyesini bekliyordum, tahliye olduğu için mutluyum'' dedi.