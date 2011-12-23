-Ayhan Çarkın Sapanca'da yer gösterdi SAKARYA (A.A) - 22.12.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden yer gösterme işlemi için çıkarılan Ayhan Çarkın, Sakarya'nın Sapanca ilçesine getirildi. İstanbul'dan karayoluyla Sapanca'ya getirilen Çarkın, geniş güvenlik önlemleri altında TEM otoyolundan ayrılan tali yoldaki bir bölgede cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerine yer gösterdi. Çarkın, daha sonra polis aracıyla olay yerinden götürüldü. Çarkın'ın yer göstermesi sırasında görüntü almaya çalışan basın mensuplarının önü güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polisleri tarafından kesildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, dün ek ifadesine başvurduğu Çarkın'ın beyanları doğrultusunda, ''yer gösterme işlemi yaptırma'' izni için mahkemeye başvurmuş, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği bu talebi kabul etmişti.