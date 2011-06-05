-AYHAN ÇARKIN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Avukat Yusuf Ekinci'nin 1994'te öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ''Susurluk'' davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilen Çarkın, özel yetkili Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcı, Çarkın'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Çarkın, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinde sorgulanacak. Avukat Yusuf Ekinci'nin eşi avukat Ülkü Ekinci ve oğlu avukat Sertaç Kamil Ekinci, cesedin bulunmasının yıl dönümü olan 25 Şubat 2011'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına faili meçhul cinayetin işlendiği tarihte görev yapan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.