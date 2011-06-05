T24 LogoT24 Logo
Gündem

AYHAN ÇARKIN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ ANKARA (A.A)

05 Haziran 2011 19:01

-AYHAN ÇARKIN MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ ANKARA (A.A) - 05.06.2011 - Avukat Yusuf Ekinci'nin 1994'te öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ''Susurluk'' davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilen Çarkın, özel yetkili Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Savcı, Çarkın'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Çarkın, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinde sorgulanacak. Avukat Yusuf Ekinci'nin eşi avukat Ülkü Ekinci ve oğlu avukat Sertaç Kamil Ekinci, cesedin bulunmasının yıl dönümü olan 25 Şubat 2011'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına faili meçhul cinayetin işlendiği tarihte görev yapan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24