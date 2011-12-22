-Ayhan Çarkın İstanbul'a getirildi İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ayhan Çarkın, İstanbul'a getirildi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğinin, bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin yer gösterme işlemi yaptırılmasını kabul ettiği Ayhan Çarkın, sabaha karşı polis eşliğinde Ankara'dan İstanbul'a nakledildi. THY'nin tarifeli uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirilen Çarkın, burada sivil plakalı bir emniyet aracına bindirildi. Çarkın daha sonra sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel, dün ek ifadesine başvurduğu Çarkın'ın beyanları doğrultusunda, ''yer gösterme işlemi yaptırma'' izni için mahkemeye başvurmuş, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği bu talebi kabul etmişti. Nöbetçi Hakimliğin kararında, başvuruda, ''Çarkın'ın, 2 Mart 1995'te kaybolan ve bugüne kadar kendisinden haber alınamayan Tarık Ümit'in öldürüldüğü ve yerini gösterebileceği, yine Behçet Cantürk'ün İstanbul Fenerbahçe Orduevi önünden alınıp, Sapanca'da nerede ve nasıl öldürüldüğünü gösterebileceğine yönelik yer gösterme işlemi yapabileceğini bildirdiğinin'' yer aldığı ifade edilmişti. Nöbetçi hakimlik, Çarkın'ın dün 14.00'ten itibaren 7 gün süreyle Ankara 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundan, yer gösterme işlemi için çıkarılabilmesini kararlaştırmıştı.