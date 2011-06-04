-AYHAN ÇARKIN İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 03.06.2011 - ''Susurluk'' davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, 1994'te Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde cesedi bulunan avukat Yusuf Ekinci'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdi. Polis eşliğinde akşam saatlerinde Ankara Adliyesine getirilen Çarkın, özel yetkili cumhuriyet savcısı tarafından yaklaşık 3 saat sorgulandı. Çarkın'ın, tekrar Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü kaydedildi. Avukat Yusuf Ekinci'nin eşi avukat Ülkü Ekinci ve oğlu avukat Sertaç Kamil Ekinci, cesedin bulunmasının yıl dönümü olan 25 Şubat 2011'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına faili meçhul cinayetin işlendiği tarihte görev yapan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.