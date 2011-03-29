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Ayhan Çarkın hakkında soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da faili meçhul cinayetleri soruşturan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı, son günlerde medyaya yansıyan...

29 Mart 2011 03:00

T24 - Diyarbakır'da faili meçhul cinayetleri soruşturan özel yetkili Cumhuriyet Savcısı, son günlerde medyaya yansıyan açıklamalarından dolayı “Susurluk” davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın hakkında soruşturma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşen bazı olaylarla ilgili açıklamaları medyaya yansıyan “Susurluk” davası hükümlüsü Çarkın hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, “şüpheli” sıfatıyla bir süre önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Çarkın'ın ifade tutanaklarını istedi.

Çarkın'ın ifadelerini inceleyecek olan savcı, bölgedeki olaylara ilişkin ifadelerini yetersiz bulması halinde talimatla yeniden ifadesinin alınması talebinde bulunacak.

Bu arada, Diyarbakır Baro Başkanlığı da bir süre önce Çarkın'ın basına yansıyan açıklamaları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Çarkın, 26 Mart 2011 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmiş, sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştı.


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