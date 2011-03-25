Ayhan Çarkın gözaltına alındı



Özel yetkili savcılık inceleme başlattı

Ayhan Çarkın, geçtiğimiz günlerde gazetelere yaptığı açıklamada, "terörle mücadele" adı altında birçok cinayet işlediklerini söylemişti. Birçok insana işkence yaptıklarını da iddia eden Çarkın, JİTEM’in de birçok katliama imza attığını öne sürmüştü.Vicdan azabı çektiği için şimdi gerçekleri açıkladığını ifade eden Çarkın, "Ergenekon bizim hepimizin çıkış noktası. Bizim çıkış noktamızdır. Ergenekon’dan şu anda kimse içeride değil. Hepsi dışarıda. Veli Küçük’ün Dağlık Karabağ’la da alakası var. Orada da bir Ergenekon var" demişti.Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin gibi isimlerin de dinlenmesi gerektiğini de belirten Çarkın’ın bu sözleri üzerine İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Savcı Hakan Karaali, gazetelerde yer alan açıklamalarla ilgili olarak inceleme başlatmıştı.