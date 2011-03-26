-AYHAN ÇARKIN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 26.03.2011 - ''Susurluk'' davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hakan Karaali'nin talimatı üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Ayhan Çarkın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildi. Ayhan Çarkın'ın son günlerde medyaya yansıyan açıklamalarına ilişkin başlattığı incelemeyi soruşturmaya dönüştüren Savcı Karaali'nin, Çarkın'ın ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesini alması bekleniyor.