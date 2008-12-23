'Ayhan canlı bomba '



Hıncal Uluç, milli futbolcu Ayhan Akman'ın Galatasaray içindeki canlı bomba olduğunu söyledi. Uluç ayrıca, Skibbe'nin bu oyuncuyu sahaya sürebilmek için Barış ve Mehmet Güven'i harcadığını belirtti.





Hıncal Uluç, NTV'de yayınlanan '90 Dakika' programında haftanın futbolda öne çıkan olaylarını değerlendirdi.



Galatasaray'ın kadrosunun Beşiktaş'ınkinden daha üstün olduğunu vurgulayan Uluç, siyah-beyazlılardan hiçbir oyuncunun sarı-kırmızılıların kadrosuna dahi giremeyeceğini söyledi. Sadece Ekrem Dağı beğendiğini ifade eden Uluç, belki bu oyuncunun Galatasaray'da oynayabileceğini sözlerine ekledi.



Ayhan'ın Galatasaray içindeki canlı bomba olduğunu söyleyen Uluç, Skibbe'nin bu oyuncuyla sahaya çıkabilmek için Mehmet Güven ve Barış'ı harcadığını ifade etti.



Derbide Barış'ın oynadığı bölgeye Beşiktaş'ın adeta ray döşediğini belirten Uluç, "Barış'ın bulunduğu taraftan Galatasaray kalesine gelen hücumların haddi hesabı yok. Seyrederken benim başım döndü. Bu arada o bölgenin milli oyuncusu kenarda oturuyor. Sabri bas bas bağırıyor 'benim yerim boş' diye. Öte yandan Galatasaray'ın ligin zirvesine ortak olmasını sağlayan son hafta galibiyetlerinde orta sahayı toparlayan baş mimarlardan Barış da orada ziyan oluyor. Moralman ve fizikman. Bir teknik direktör bunu göremezse ben teknik direktörüm diye nasıl gezer ortada?" şeklinde konuştu.



Alman çalıştırıcının Nonda takıntısı olduğunu dile getiren Uluç, "Skibbe'de bir Nonda aşkı var. Ümit Karan gibi bir adam kenarda 90 dakika otururken Nonda 90 dakika oynatılıyorsa bunun izahı yoktur. Ancak Nonda'nın menajeri teknik direktör olursa böyle bir şey olur" dedi.



Skibbe çok kötü bir teknik direktör olmasına rağmen Nonda'nın yerine Ümit Karan'ın oynaması gerektiğinin farkında olduğunu ifade eden Uluç, yönetimin Alman hocaya yaşanan sorunlar nedeniyle talimat verdiği için Skibbe'nin bu oyuncuyu sahaya sürmediğini düşündüğünü belirtti.



Uluç, geçtiğimiz hafta çok iyi performans sergileyen Mehmet Güven'in de Lincoln'ün alkışlanması için oyuna sahaya girmesinin de çok büyük bir ayıp olduğunun altını çizdi.



Mustafa Denizli'nin şapkadan tavşan çıkartmak için Beşiktaş'a geldiğini söyleyen Uluç, bunun için öncelikle şapkada tavşan olması gerektiğini ifade etti.



Mustafa Denizli'nin Galatasaray'ı oynatmamak üzerine sahaya çıktığını belirten Uluç, Beşiktaş'ın tam sahada pres yaparak sarı-kırmızıların oyun kurmasına engel olmak istediğini belirtti. Lincoln'e yapılan harekete çıkarılan sarı kartı bazı yorumcuların ağır karar olarak değerlendirmesine anlam veremediğini ifade eden Uluç, bu kartın oyuncunun zihniyetine çıkarıldığını söyledi.



Beşiktaşlı oyuncuların yaptığı 2 penaltının da lüzumsuz olduğunun altını çizen Uluç, Galatasaraylı futbolcuların penaltı, serbest vuruş vs. kazanmak için uğraş verdiğini ifade etti. Uluç, yılın son derbisinde de siyah-beyazlı takımın futbolcularının bu tuzağa düştüğüne dikkat çekti.



Beşiktaş'ın 3 golü de kendi oyuncularının yaptığı hatalardan ötürü yediğini dile getiren Uluç, "Galatasaray'ın 7 atması gerekirdi dediğimiz maçı aslında bu üç hata yapılmasaydı Beşiktaş da kazanabilirdi. Eğer o goller zorla gelmeseydi, Beşiktaş bulduğu pozisyonları değerlendirecek ayaklara sahip olsaydı ve mesela Ümit Karan siyah-beyazlı takımda olsaydı maçı kazanabilirlerdi" dedi.



Öte yandan Uluç, iki takımın da taraftarlarının çok kötü tezahürat yaptığını dile getirdi.



FENERBAHÇE

Uluç, Konyaspor-Fenerbahçe maçı hakkında konuşacak bir şeyin olmadığını ifade ederken, Konyaspor'un kalecisi Oğuzhan'ın tecrübesizliği nedeniyle sarı-lacivertlilerin golü bulduğunu söyledi.



Uluç ayrıca, bu karşılaşmanın hakemi Kuddusi Müftüoğlu'nun çok kötü bir yönetim sergilediğine dikkat çekti.



Trabzonspor-Eskişehirspor maçında hakemin geçtiğimiz hafta yaşananları telafi etmek için bordo-mavililer lehine yanlış kararlar verdiğini ifade eden Uluç, Süper Lig'in en iyi hakemlerinden biri olarak gördüğü Fırat Aydunus'un önemli hatalar yaptığını belirtti. Uluç ayrıca, başarılı hakemin bu kadar kötü bir maç yönettiğini daha önce görmediğini söyledi.



Devre arasının hakemler için bir nimet olduğunu da belirten Uluç, ikinci yarıda bu hataların önüne geçilememesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in de sezon sonunu göremeyeceğini iddia etti

