Ayhan Bilgen, Özgür Gündem davasından beraat etti

6 yıl sonra başlatılan 'Kobani eylemleri' soruşturmasında tutuklanan ve yerine kayyım atanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Özgür Gündem gazetesinin Danışma Kurulu üyesi olduğu için yargılandığı davada beraat etti.

Bilgen, hakkında “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak”, “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya Bilgen, tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Kampüs Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Gazete Karınca'da yer alan habere göre, duruşmada söz alan Bilgen, gazete ile organik bir bağının olmadığını, sadece gazetenin Danışma Kurulu üyesi olduğunu söyledi.

O dönem Ankara’da bulunmasından dolayı gazetenin karar alma işleyişine katılmadığını belirten Bilgen, sadece insan hakları ihlalleri konusunda önerilerde bulunduğunu ifade etti. Avukatı Özcan Kılıç, müvekkilinin savunmalarına katıldığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Ardından esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayan iddia makamı, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak” ile “örgüt propagandası yapmak” suçlamalarından Bilgen’in beraatını isterken, “örgüt üyesi olmak” suçlamasından dosyanın Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden DTK davasıyla birleştirilmesi için dosyanın ayrılmasına karar verilmesini istedi.

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bilgen’e yöneltilen “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak” ve “Örgüt propagandası” suçlarından beraatına karar verirken, “Örgüt üyesi olmak” suçundan da dosyanın tefrik edilmesine hükmetti.