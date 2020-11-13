Ayhan Bilgen’den AYM’ye başvuru: AYM’nin hak ihlali tespit ettiği dosyadan yeniden tutuklama yapıldı

Gökçer Tahincioğlu

Tutuklanmasının ardından görevden alınarak yerine kayyım atanan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce hak ihlali verdiği dosyadan yeniden tutuklandığı, bu karara yaptığı itirazın da reddedildiğini belirterek, Anayasa Mahkemesi’ne yeniden bireysel başvuruda bulundu.

AYM, hak ihlali vermişti

2019 yerel seçimlerinde Kars Belediye Başkanı seçilen Bilgen, Kars Milletvekili ve HDP Sözcüsü olarak görev yaptığı 2017 yılında, 6-7 Ekim 2014’te gerçekleşen Kobani olaylarını tahrik ve teşvik ettiği iddiası ile (TCK 216. madde) “halkı kin ve düşmanlığa” tahrik etme suçundan tutuklandı.

Bilgen, HDP’nin sosyal medya hesabından atılan tweetlerin terör örgütünün çağrı ve talimatı ile atıldığı iddiaları ile başlatılan soruşturmada MYK üyesi olması gerekçesiyle 31 Ocak 2017’de tutuklanmış ve 7 ay tutuklu kaldıktan sonra Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 Eylül 2017 tarihinde tahliye edilmişti. 21 Aralık 2017’de ise Anayasa Mahkemesi, Bilgen’in haksız biçimde tutuklandığı gerekçesiyle yaptığı yerinde bulmuş ve tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle hak ihlali kararı vermişti.

Aynı dosyadan yeni tutuklama

Bilgen, aynı dosya kapsamında bu kez, 27 Eylül 2020’de TCK 302. Maddesi uyarınca (Anayasal düzeni bozmaya çalıştığı) iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, aynı dosyadan tutuklanan Bilgen, bu kararın hemen ardından görevden alındı ve yerine kayyım atandı.

Bilgen, bu gerekçelerle tutuklama kararına itiraz etti. Ancak itiraz 9 Kasım’da Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Bilgen, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne yeniden bireysel başvuruda bulundu.

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