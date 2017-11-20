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Spor

Ayhan Akman ile yollar ayrılıyor iddiası

Yönetimin, Ayhan Akman'ın yardımcılığını yetersiz gördüğü iddia edildi

20 Kasım 2017 19:30

Galatasaray yönetimi, teknik ekipte yer alan ve Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Ayhan Akman'ın kulüpteki geleceğini tartışıyor.

Fotomaç'ta yer alan haberde, geçen sezon Jan Olde Riekerink'in de yardımcılığını yapan ancak sıkça eleştirilen isimlerden olan Ayhan Akman, bu sezon Igor Tudor kadar tepki çekiyor. Tudor'a yardımcı olma konusunda yetersiz olduğu ifade edilen Ayhan Akman'ın teknik ekiple uyumsuz olmasından dolayı başarısız bulunduğu iddia edildi.

Taraftarda tepkili

Sosyal medyada Galatasaray taraftarının en az Tudor kadar eleştirdiği isimlerden olan Ayhan için yönetim konuyu masaya yatırdı. Önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetiminin Tudor'a yeni bir yardımcı getirelebileceği ifade edildi.(Fotomaç)

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