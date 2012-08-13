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'Aygün'ün kaçırılması ciddi bir olaydır, milli iradeye saldırıdır'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasıyla ilgili olarak, ''Bu tabii çok ciddi bir olaydır'' şeklinde konuştu

13 Ağustos 2012 22:20

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasıyla ilgili olarak, ''Bu tabii çok ciddi bir olaydır, bir milletvekilinin kaçırılması... Milletvekilleri sadece illerini değil bütün Türkiye'yi temsil ederler, dolayısıyla bu milli iradeye bir saldırıdır'' dedi.

 

Cumhurbaşkanı Gül Suudi Arabistan'a gitti

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, özel uçak ''ANA'' ile saat 18.26'da Suudi Arabistan'a gitti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden Gül'ü, Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve öteki ilgililer uğurladı.

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