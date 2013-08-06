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Aygün'ün evinde bulunan 2,5 milyon Euro'ya el konuldu

Sinan Aygün'ün evinde yapılan aramada, kasasında bulunan ve 'Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün bir kısım eylem ile faaliyetlerinin finansmanı için bulundurduğu iddia edilen 2 milyon 500 Euro'ya da el konuldu

06 Ağustos 2013 10:24

Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan ve 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan CHP milletvekili Sinan Aygün'ün evindeki aramada bulunan 2 milyon 500 bin Euro'ya el konuldu.
 
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP milletvekili Sinan Aygün hakkında 765 sayılı TCK'nın 147. maddesine göre "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Sinan Aygün'ün bu eyleminin eksik teşebbüs aşamasında kaldığından cezasını 15 yıla düşüren heyet, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını da dikkate alarak, cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.

Heyet, Sinan Aygün'ün "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" suçundan da 1 yıl 15 gün hapis cezası olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca Sinan Aygün'ün evinde yapılan aramada, kasasında bulunan ve Ergenekon Silahlı Terör Örgütünün bir kısım eylem ile faaliyetlerinin finansmanı için bulundurduğu iddia edilen 2 milyon 500 Euro'ya da el konulmasına karar verdi.

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