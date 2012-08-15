Aygün'ün serbest bırakılma emri Bahoz Erdal'dan

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada serbest bırakılması için emrin Bahoz Erdal tarafından verildiğini söyledi.

PKK, pazar akşamı kaçırdığı CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ü akşam saatlerinde serbest bıraktı.

Aygün'ün serbest bırakılma emrinin PKK'lı Bahoz Erdal tarafından verildiği öğrenildi.

Açıklama Tunceli'ye dönüşü sonrası düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hüseyin Aygün'den geldi.

Aygün, "Sabah uyandığımızda Bahoz Erdal bulunduğumuz bölgeyi aradı ve bu olayın doğru olup olmadığını sordu. Beni götüren arkadaşlar doğruladılar. Bunun üzerine Bahoz Erdal, "Güvenlik en üst seviyeye çıkarılmasını ve en kısa zamanda serbest bırakılmamı' talimat verdi.

Ama serbest bırakılmamda Ankara'da oluşan tepkilerin, Meclis Başkanımızın, İnsan Hakları Derneği'nin, Alevi derneklerinin ve Dersim halkının eylemleri de etkili oldu" diye konuştu.

Bazı medya organlarında Aygün'ün kaçırılmasının örgütün yerel biriminin eylemi olduğu ve üst yönetimin eylemden rahatsızlık duyduğu belirtilmişti.