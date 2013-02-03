Aygün'ün fotoğrafını Dikmen Polis Karakolu'nun duyuru panosuna astılar

Hülya Karabağlı

T24/ Ankara

Ankara Dikmen Karakolu'nun duyuru panosunda CHP'li Hüseyin Aygün'ün Terörle Mücadele Polisleri ile ilgili "eşyaya benziyorlar" dediği bir haber asıldı. Aygün'ün, haberinin duyuru panosunda ne aradığı anlaşılamadı.

Aygün, Facebook sayfasında, "Bugün Dikmen Polis Karakolu’nun giriş kısmında bulunan panoya benim fotoğrafımın da bulunduğu provoke edici bir yazı asılmıştır. Hrant'ın kanını elinde taşıyan İçişleri Bakanı Muammer Güler yeni provokasyonlar peşinde; adamın mesleği bu; görevini iyi yapıyor; yarın suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda, Aygün, terörle mücadele polislere için 'eşyaya benziyorlar' diyerek Nazım Hikmet'ten alıntı yapmıştı. Ancak, bazı medya organları Aygün'ün , 'eşya' sözünü 'eşek' diye yorumlamaya kalkınca yazılı bir açıklama yapmıştı.

Aygün açıklamasında,"AKP tetikçisi medya şahsıma karşı “yeni ve yine” bir taarruz halinde; sözde polislere "eşek" demişim! Terörle Mücadele Polisleri ile ilgili "eşyaya benziyorlar" sözlerimi bu defa manşet yapmışlar! Bu cümle Nazım Hikmet’e ait bir şiirdendir! Kendisini yargılayan mahkeme heyetine “İnsandan çok eşyaya benziyorlardı” der Nazım. Elbette AKP yalakası din tüccarı medya büyük şair Nazım’ı okumaz. Bunu onlardan beklemiyoruz" demişti.