T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aygün'ün fotoğrafını Dikmen Polis Karakolu'nun duyuru panosuna astılar

Dikmen Polis Karakolu panosuna CHP'li Milletvekili Hüseyin Aygün'ün fotoğrafı asıldı

03 Şubat 2013 21:55

Hülya Karabağlı

T24/ Ankara

 

Ankara Dikmen Karakolu'nun duyuru panosunda CHP'li  Hüseyin Aygün'ün Terörle Mücadele Polisleri ile ilgili "eşyaya benziyorlar" dediği bir haber asıldı. Aygün'ün,  haberinin  duyuru panosunda ne aradığı anlaşılamadı.

Aygün, Facebook sayfasında, "Bugün Dikmen Polis Karakolu’nun giriş kısmında bulunan panoya benim fotoğrafımın da bulunduğu provoke edici bir yazı asılmıştır. Hrant'ın kanını elinde taşıyan İçişleri Bakanı Muammer Güler yeni provokasyonlar peşinde; adamın mesleği bu; görevini iyi yapıyor; yarın suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda, Aygün,  terörle mücadele polislere için  'eşyaya benziyorlar' diyerek Nazım Hikmet'ten alıntı yapmıştı. Ancak, bazı medya  organları   Aygün'ün ,  'eşya' sözünü  'eşek' diye yorumlamaya kalkınca yazılı bir açıklama yapmıştı. 

Aygün açıklamasında,"AKP tetikçisi medya şahsıma karşı “yeni ve yine” bir taarruz halinde; sözde polislere "eşek" demişim! Terörle Mücadele Polisleri ile ilgili "eşyaya benziyorlar" sözlerimi bu defa manşet yapmışlar! Bu cümle Nazım Hikmet’e ait bir şiirdendir! Kendisini yargılayan mahkeme heyetine “İnsandan çok eşyaya benziyorlardı” der Nazım. Elbette AKP yalakası din tüccarı medya büyük şair Nazım’ı okumaz. Bunu onlardan beklemiyoruz" demişti.

 

ETİKETLER

hüseyin aygünhülya karabağlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24