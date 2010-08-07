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Ekonomi

AYGÜN'DEN ''RAMAZAN FIRSATÇILIĞI'' UYARISI ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 14:07

-AYGÜN'DEN ''RAMAZAN FIRSATÇILIĞI'' UYARISI ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, Ramazan ayında gıdaya olan talebin artmasından yararlanarak haksız kazanç sağlamak isteyen bazı fırsatçıların, gıda maddelerinin fiyatlarına spekülatif olarak zam yapabileceklerini belirtti.  Aygün, vatandaşlardan, Ramazan fırsatçılarını ATO'nun ''444 02 86'' numaralı şikayet hattına bildirmelerini istedi. ATO Başkanı Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, bazı fırsatçıların Ramazan ayı öncesinde ürün stoku yaparak gıda fiyatlarının artmasına yol açabileceklerine yönelik şikayetler aldıklarını ifade etti.  Halkın, Ramazan bahanesiyle mağdur edilmemesi ve spekülatörlere fırsat verilmemesi için çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek odalarına ve diğer sivil toplum kuruluşlarına görev düştüğünü belirten Aygün, ATO'nun bu konuda üzerine düşen görevleri yerine getirmeye yönelik tüm önlemleri aldığını bildirdi. Türkiye'de özellikle, sebze ve meyve gibi işlenmemiş gıda maddelerinin fiyatlarında yılın her döneminde dalgalanmalar yaşandığını, tarladan, bahçeden çıkan ürünün fiyatının sofraya gelinceye kadar birkaç kat artabildiğini ifade eden Aygün, şunları kaydetti:  ''Türkiye'de altyapı yetersizliği ve benzeri nedenlerle üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında çok büyük farklar olabiliyor. Ramazan ayına doğru piyasada benzeri hareketlerin yaşanmasından endişe ediyoruz. Örneğin, et ithalatına izin verilmesiyle birlikte düşen kırmızı et fiyatlarının son günlerde yeniden yukarı doğru çıkmaya başladığı gözleniyor. Bazı fırsatçılar sebze ve meyve ile kuru bakliyat, et ve süt ürünleri gibi gıda maddelerinin fiyatlarını Ramazan bahanesiyle artırabilirler.'' Aygün, özellikle kırmızı et fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışların devam etmesi halinde tüketicilere ''kırmızı ete boykot'' çağrısı yapacaklarını, vatandaşların, fiyatı maliyetine göre çok fazla artan ürünleri boykot ederek ''tüketimden gelen güçlerini'' kullanarak, fırsatçıya göz açtırmayacağına inandığını ifade etti.

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