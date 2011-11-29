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Aygün, 'Zaman gazetesi yazımı çarpıttı'

Dersim katliamı tartışmalarını yeniden Türkiye'nin gündemine oturtan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, sessizliğini bozdu.

29 Kasım 2011 02:00


T24 - Dersim katliamı tartışmalarını yeniden Türkiye'nin gündemine oturtan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, sessizliğini bozdu. Zaman gazetesindeki röportajın çarpıtıldığını belirten Aygün, Dersim'e yönelik askeri operasyonun sebeplerini de açıkladı.



CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programına konuşan CHP'li Aygün, "Başbakan'ın devlet adına özür dilemesi beni mutlu etti. Söylediklerimin bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Benim için şaşırtıcı oldu . Daha önce de yaşanmıştı bu tartışmalar ama bugün bu tarışmaların bir sonuca varacağını düşünüyorum" dedi.



Zaman söylediklerimi çarpıttı


Kılıçdaroğlu'yla akraba olduğu iddialarını kesin bir dille yalanlayan Aygün şöyle konuştu; 'Bu iddia, basının uydurduğu onu ve CHP'yi yıpratmaya dönük olarak ortaya atılan bir yalandır. CHP'nin adaylık teklifi benim için sürpriz oldu. Zaman gazetesi söylediklerimi çarpıtarak 10 gün sonra Atatürk'ün ölüm yıldönümünde 10 Kasım tarihinde benim söylemediklerimi söylemişim gibi yayınladı. Ben tüm röportaj boyunca bu katliamın Atatürk'e ve CHP'ye maledilemeyeceğini söyledim ancak röportaj 'Dersim katliamının sorumlusu Atatürk ve CHP'dir" başlığıyla çıktı. Burdan da sağ basına konuşurken daha dikkatli olmak gerektiğini anladım.

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