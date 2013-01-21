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Aygün: Taziyeye gittiğim için pişman değilim

PKK kurucularından Sakine Cansız'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu için partiden ihraç edilebileceği iddiaları gündeme gelen Aygün, taziyeye gittiği için pişman olmadığını söyledi

21 Ocak 2013 16:25

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Paris'te öldürülen PKK kurucularından Sakine Cansız'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunmasına ilişkin gelen tepkilere "Partimden ihraç edilirsem, taziyeye gittiği için soruşturulan dünyadaki ilk milletvekili olurum" dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği'ne destek için iki gündür İstanbul Çağlayan'da bulunan Aygün, burada  hakkında söylenenlere yanıt verdi.  Kendisi için kullanılan "saatli bomba"  yorumuna Aygün şu şekilde  cevap verdi: "Doğru, aykırı şeyler yaptığımı kabul ediyorum. Etliye sütlüye karışmayan bir vekil olmadığımı biliyorum"

Yaptıklarının sol partilerde kabul edilebilir olduğunu savunan Aygün taziye ziyaretine gittiği için pişman olmadığını vurguladı.

Aygün'ün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın görüşmesi bekleniyor. CHP kulislerinde Aygün'ün disipline sevkedilebileceği ya da istifaya zorlanabileceği konuşuluyor.

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