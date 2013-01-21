Aygün: Taziyeye gittiğim için pişman değilim

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Paris'te öldürülen PKK kurucularından Sakine Cansız'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunmasına ilişkin gelen tepkilere "Partimden ihraç edilirsem, taziyeye gittiği için soruşturulan dünyadaki ilk milletvekili olurum" dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği'ne destek için iki gündür İstanbul Çağlayan'da bulunan Aygün, burada hakkında söylenenlere yanıt verdi. Kendisi için kullanılan "saatli bomba" yorumuna Aygün şu şekilde cevap verdi: "Doğru, aykırı şeyler yaptığımı kabul ediyorum. Etliye sütlüye karışmayan bir vekil olmadığımı biliyorum"

Yaptıklarının sol partilerde kabul edilebilir olduğunu savunan Aygün taziye ziyaretine gittiği için pişman olmadığını vurguladı.

Aygün'ün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın görüşmesi bekleniyor. CHP kulislerinde Aygün'ün disipline sevkedilebileceği ya da istifaya zorlanabileceği konuşuluyor.