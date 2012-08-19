Aygün: İnsaf yani; ben nasıl PKK’lı olurum?

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, sözleri nedeniyle eleştirilmesine tepki göstererek, “İnsaf yani; ben nasıl PKK’lı olurum?” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşememesi nedeniyle “CHP ile sorun yaşıyor” iddialarına da konu olan Aygün, dün seçim çevresi Tunceli’den Hürriyet gazetesinden Şükrü Küçükşahin'e şunları dedi:

“Genel başkanım ile bir sorunum yok, kendisinden gereken desteği de aldım. Benim CHP ile de bir sorunum yok. Tamam, birkaç SMS mesajı geldi, ‘Bu partide ne işin var’ diye. Ama çok daha büyük ölçüde destek aldım partililerden. Ben o birkaç eleştiri karşısında da bazı sözleri etmeyebilirdim. Ben de hata yapabilirim. Ancak unutulmasın ki 48 saat silahların gölgesinde yaşamış, baskı görmüş biriyim. Bu ortam ürünü bazı yanlış sözler etmiş olabilirim. CHP’den gelen tepkiler böyle çok sınırlı kaldı, bana tepki gösterenler barıştan yana olmayan ırkçı AKP’liler ile MHP’liler oldu. Ben ne yaptım; sorunun barışçı çözümünü dile getirdim, barışa katkı yapmak istedim. Sözlerimden hareketle yapılan haksız eleştirileri anlamak mümkün değil. İnsaf yani, ben nasıl PKK’lı olurum, yıllarca PKK ile mücadele ettim, ona karşı seçim kazandım. Bütün bunları da Tunceli halkının desteği ile yaptım. Eğer o halk desteği olmasaydı beni bırakmazlardı. Ben şimdi 40 gün sürecek Kandil’e çile yürüyüşünde olabilirdim. Bu çile olmadıysa tamamen sivil toplumun, kamuoyunun, Dersim halkının desteği sonucudur. İşte Hacıbektaş’ta, yeniden geldiğim Dersim’de gördüm halk desteği bunun işareti. Benim partimle bir sorunum yok. CHP’de kalacağım. Tek isteğim, CHP’nin beklentileri karşılayan politikalar yürütmesi, Kürt sorununa çözümü hedeflemesi, elinden geleni yapması. Sorun olursa, CHP’de yürüyemezsem siyaseti bırakırım.”