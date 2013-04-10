CHP'li Hüseyin Aygün: Hizbullahçılara neden engel olunmadı?

Hülya Karabağlı/Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında üç gündür süren çatışmayı, polisin orantısız gücünü, üniversite içinde gezen TOMA’ları meclis gündemine taşıdı. Aygün, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Hizbullahçıların üniversite içerisinde taşlı sopalı dolaşılmasına neden engel olunmadı” diye sordu. Olayların Diyarbakır halkını ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki vatandaşları tedirgin ettiğine dikkat çeken Aygün, başbakan Erdoğan’a yönelttiği soru önergesinin gerekçesinde şöyle dedi:

'Polisin orantısız gücü'

"Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde iki karşıt grup öğrenci arasında üç gündür süren olaylarda her geçen gün şiddet artmaktadır. Üniversite içindeki olaylara sebep veren bazı kişilerin öğrenci olmadıkları ve okul dışından taşlı, sopalı bir şekilde üniversite içine girdikleri basına yansımış durumdadır. İki grup arasındaki sert çatışmalara bir de polisin orantısız güç kullanması eklenmiştir. Üniversite içinde gezen TOMA’lar, herkesi etkileyen yoğun biber gazı ve bir türlü önüne geçilemeyen olaylar, başta üniversitedeki öğrenciler olmak üzere Diyarbakır halkı ile beraber Türkiye’nin değişik illerindeki vatandaşlarımızı da tedirgin etmektedir.

Aygün’ün Başbakan Erdoğan'a yönelttiği 10 soru şöyle:

‘Yaklaşık bin kişi salon dışında namaz kılıp, tekbir getirdi mi?’

-Dicle Üniversitesi’ndeki olaylar neden çıkmıştır? 3 gündür neden önlem alınamamaktadır?

-Üniversitede düzenlenmek istenilen etkinliğe Hizbullah mensuplarının da katıldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise buna neden izin verilmiştir? Etkinlik öncesi yaklaşık bin kişinin salon dışında namaz kılıp, ilahiler eşliğinde tekbir getirdiği iddiaları doğru mudur?

-Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde etkinliğe üniversite yönetimi izin vermiş midir? Vermiş ise etkinlik öncesi üniversite yönetimi bu gibi olayların çıkacağını dikkate almış mıdır? Üniversite yönetimi çıkabilecek olayları ön görebilmişse ne gibi önlemler almıştır?

‘Eli taşlı kişiler içinde polisler var mı?’

-İlk günkü olaylarda gerek basına gerekse sosyal medyaya yansıyan eli sopalı ve taşlı kişilerin fotoğrafları içerisinde polis memurlarının da yer aldığına yönelik haberler doğru mudur? Hakkında soruşturma açılmış mıdır? Doğru ise grup ile beraber hareket eden ve elinde sopa bulunan polis memuru ne yapmak istemektedir? Polis memurunun yaşanan olaylar sırasında müdahale ederken sopa kullanma hakkı var mıdır?

-Hizbullahçıların üniversite içerisinde taşlı sopalı dolaşılmasına neden engel olunmamıştır?

‘Hizbullah partileşti mi’?

-Üniversite içinde öğrenciler dışında olaylara karışanlar tespit edilmişler midir? Tespit edilenler hangi gruba mensuptur?

-Hizbullah’ın partileştiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise hangi illerde bulunmaktadırlar? Hizbullah’ın HÜDAPAR ile ilişkisi var mıdır?

‘Kaç kişi yaralandı’?

-Yaşanan olaylarda kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınanlardan kaçı öğrencidir?

-Kaç kişi yaralanmıştır? Yaralananlardan kaçı öğrencidir?

-Olaylar sırasında kaç güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir?