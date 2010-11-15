-AYGÜN: BU SADECE VERGİ BARIŞI DEĞİL BİR DEVRİM ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün, hükümetin kamu alacaklarıyla ilgili olarak açtığı beyaz sayfanın, sadece bir vergi barışı değil bir devrim olduğunu bildirdi. ATO Başkanı Sinan Aygün, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından açıklanan tahsili gecikmiş kamu alacaklarının tahsili konusundaki yasa tasarısıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, ''Şimdiye kadar hep devletin yumruğunu gören vatandaş, bugün itibariyle devletinin kadife eliyle tanıştı'' dedi. Aygün, tasarının sadece vergi ve sigorta alacaklarıyla sınırlı tutulmayıp, elektrik, su, doğalgaz, yüksek öğrenim kredi ve harç borcu gibi 300'e yakın borç kaleminin yanı sıra matrah artırımı ve stok beyanı gibi unsurları kapsamasının, devletin vatandaşına büyük bir beyaz sayfa açması anlamına geldiğini ifade etti. Cumhuriyet tarihinde yapılan vergi barışlarının tümünü tek kalemde kapsayan bir barışın yapıldığını belirten Aygün, şunları söyledi: ''Bizim hesaplamalarımıza göre, faiz ve cezalarıyla birlikte 120 milyar liranın üzerinde bir kamu alacağı tahsil edilebilir hale gelmiştir. Devletin önümüzdeki bir iki yıl içerisinde bu projeyle 50-60 milyar lira tahsil edebileceğini tahmin ediyoruz. Böylece bütün dünya ülkeleri bütçe açıklarıyla, kamu borç stoklarındaki büyümeyle uğraşırken Türkiye, buradan gelen parayla bütçe ve sosyal güvelik açığını azaltarak çok önemli bir mali disiplin sağlayacak. Vatandaş ise borç kıskacından, icra derdinden kurtulacak ve işine gücüne bakacak. Bu kadife devrim Türkiye ekonomisini yeniden üreten ve istihdam yaratan bir rotaya sokacak.'' -''TASARI TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİ İLGİLENDİRİYOR''- Aygün, yasa tasarısının boyutunun her kesimi kapsayacak kadar geniş tutulması nedeniyle çiftçiden-öğrenciye, su parasını ödeyemeyen gecekonduda oturan vatandaştan vergi sigorta borcunu ödeyemeyen işverene kadar toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Bu boyutta bir ödeme kolaylığı fırsatının önümüzdeki 10 yıl içerisinde bir daha getirilebileceğini tahmin etmiyorum. Bu yüzden herkesin bu kolaylıktan yararlanarak kamuya olan borçlarını ödeyip, dükkanına, tezgahının başına dönmesini ve işine dört elle sarılmasını bekliyoruz.'' Aygün, söz konusu yasa tasarısının hükümetin geçen hafta açıkladığı gençlerin ve kadınların istihdamına yönelik destekler ve KOBİ'lere verilen 3 milyar liralık KOSGEB kredi desteğiyle birleşince ekonomiye çok önemli bir dinamizm kazandıracağını belirtti. -PEŞİN ÖDEYENE KREDİ DESTEĞİ- Getirilen ödeme kolaylığından kamuya borcu olan herkesin yararlanması gerektiğini ifade eden Aygün, Ankara Ticaret Odası'nın söz konusu düzenlemeden tüm borçluların yararlanmasını teşvik etmek amacıyla kampanya yaparak uygulamaya en geniş katılımın sağlanmasına destek olacağını bildirdi. Aygün, bankacılık sektörünün de yasa kapsamından yararlananlara kredilendirmede kolaylık sağlaması gerektiğini belirterek, ATO'nun borcunu peşin ödeyecek mükelleflerin kredilendirmesine yönelik olarak bankalarla görüşmeler yaptığını bildirdi. ATO'nun, bankalarla yapacağı anlaşmalar kapsamında kendi kaynaklarını da seferber ederek oda üyelerinin kolay ve ucuz kredi kullanmasını sağlayacağını belirterek, ''ATO, Halk Bankası ve Ziraat Bankası ile yapacağı ortak çalışmayla borcunu peşin ödemek isteyen üyelerine 600-700 milyon liralık kredi desteği sağlayacak'' dedi.