Aygan'dan Arif Doğan'a yanıt: Yaşıyorum

<strong><span style="FONT-SIZE:14pt;" class="arabaslik"><strong>T24</strong></span> - Ergenekon sanığı emekli albay Arif Doğan'ın, 'ben öldürttüm' dediği ve DNA testi önerisinde bulunduğu PKK itirafçısı Abdülkadir Aygan konuştu: Parmak izlerim karşılaştırılabilir. </strong><br /><br /><a rel="nofollow" id="linkImgRelatedPhotos"><br /><img alt style="BORDER-BOTTOM:#000000 1px solid;BORDER-LEFT:#000000 1px solid;BORDER-TOP:#000000 1px solid;BORDER-RIGHT:#000000 1px solid;" border="0" src="http://media.ntvmsnbc.com/j/NTVMSNBC/Components/ArtAndPhoto-Fronts/Sections-StoryLevel/K%C3%BClt%C3%BCr%20Sanat/110117-doganhaber33.standard.jpg" /><br />Arif Doğan , ambulansla getirildiği duruşmada Aygan'ı (üstte) kendisinin öldürttüğünü iddia etmişti. <br /><br /><br />''Abdülkadir Aygan'ı ben öldürttüm. Askeri, sivili, herkesi suçluyor. Bu adam ölü. Ölmüş insanı kullanıyor PKK, gayet güzel kullanıyor. İsveç'te yaşıyormuş, DNA testi yapılsın, verilecek cezaya razıyım.'' <br /><br />İkinci Ergenekon davasının bugünkü duruşmasında, tutuksuz sanık emekli albay Arif Doğan bu iddiayı ortaya atmıştı. <br /><br />Abdülkadir Aygan da İsveç'ten yanıt verdi: Hayattayım ve istenirse Türkiye'deki parmak izlerimle karşılaştırma yapılabilir. <br /><br />İsveç'te yaşayan Abdülkadir Aygan'dan, emekli albay Arif Doğan'ın 'o öldü' iddiasına yanıt geldi. <br /><br /><img alt src="http://www.t24.com.tr/media/17012011/Untitled-3.jpg" /><br /><br />Abdulkadir Aygan, Arif Doğan'ın sözleriyle ilgili şunları söyledi: <br /><br />''Benim ölü olduğumu ve DNA testi yapılmasını istiyor. DNA testi benim sorunum değil. <br /><br />İsveç ciddi bir devlettir. Biz buraya iltica başvurusu yaparken her şeyimizi araştırdılar, birçok test yaptılar. Tükürük testi bile yaptılar. <br /><br />Ayrıca ben Türkiye'de askerlik yaparken ya da cezaevinde bulunurken, birçok yerde parmak izim alındı. İsveç'te yapılan testler ile Türkiye'deki parmak izlerim de karşılaştırılabilir. İsveç'te yapılan testleri isteyip karşılaştırsınlar.'' <br /><br />1990 yılında cezaevinden çıktıktan sonra, Kars'ta askerliğini yaptığı sırada Arif Doğan'ın kendisini telefonla arayarak, Diyarbakır'da çalışmak isteyip istemediğini sorduğunu anlatan Aygan, ancak Kars'tan Diyarbakır'a geçtiğinde Doğan'ın başka bir yere tayin olduğunu ve kendisiyle hiç yüz yüze gelmediğini belirtti. <br /><br /><br /><br /><br /></a>