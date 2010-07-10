Ayetullah'ı öven İngiliz Büyükelçisi'ne İsrail'den tepki

T24 - İngiltere'nin Lübnan Büyükelçisi'nin geçtiğimiz günlerde ölen Büyük Ayetullah Muhamed Hüseyin Fadlallah'ı öven sözleri, İsrail'den eleştiri aldı.



Frances Guy Orta Doğu'da önemli bir deneyime sahip Büyükelçi Francis Guy, kişisel bloğunda Fadlallah'ı 'saygın bir adam' olarak tanımlamış ve en çok hayranlık duyduğu kişilerden biri olduğunu söylemişti.



İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise Ayetullah Fadlallah'ın 'hiçbir övgüyü hak etmediğini' söyledi.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise yapılan değerlendirmenin ardından, Guy'ın bloğundaki ifadelerin kaldırıldığını açıkladı.



Bakanlık ayrıca yazılanların, İngiltere'nin resmi politikasını değil, Guy'ın kişisel görüşlerini yansıttığını belirtti.



Lübnan'ın en yüksek düzeyli Şii Din Adamı olan Fadlallah geçen Pazar günü 74 yaşındayken ölmüştü. Fadlallah'ın Beyrut'taki cenazesine binlerce kişi katıldı. İslam ve Arap dünyasından da birbiri ardına başsağlığı mesajları geldi.

'Övgüye değmez'

Amerikan CNN televizyonu da, Twitter'da Fadlallah'a 'saygı duyduğunu' yazan tecrübeli bir Orta Doğu Editörü'nü, güvenilirliği zarar gördüğü gerekçesiyle görevden almıştı.



Ayetullah Fadlallah genelde 1982'de kurulan Hizbullah'ın ruhani lideri olarak tanımlanıyor. Ancak hem örgüt, hem de Fadlallah'ın kendisi bu tanımı reddediyordu.



2006'dan bu yana İngiltere'nin Lübnan Büyükelçisi olan Francis Guy bloğunda Fadlallah'ın, görüşmekten en çok keyif aldığı Lübnanlı politikacı olduğunu yazdı.



Guy, 'Dünyanın onun gibi farklı inançlarla uzlaşabilen, modern çağın gerçeklerini görebilen ve kısıtlamalara karşı durmaya cesaret edebilen daha çok insana ihtiyacı var.'demişti.



İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü ise, İsrail'de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesine yaptığı aıklamada 'Hizbullah'ın ruhani liderinin hiçbir övgüye layık olmadığına inanıyoruz. Hizbullah Londra ya da Glasgow'a füzeler fırlatsaydı lideri yine 'saygın bir adam' olur muydu? ' dedi.





