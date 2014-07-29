Ayetullah Hamaney, İsrail'i 'kuduz köpeğe' benzetti

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Ramazan Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada İsrail'i “kuduz bir köpek ve yırtıcı bir kurt” ifadeleriyle tanımladı. İslam dünyasının bugünkü en büyük meselesinin Gazze olduğunu savunan Hamaney, İslam ülkelerinin Filistinlileri silahlandırması gerektiğini iddia etti.

İsrail’i, “mazlum insanlara saldıran kuduz bir köpek ve yırtıcı bir kurt” diye tanımlayan İran lideri Hamaney, "Suçlular ve suçluları destekleyenler cezalandırılmalı" dedi.

ABD ve Avrupa’nın Hamas ve İslami Cihat gruplarını silahsızlandırmak istediğini söyleyen Hamaney, “Emperyalist güçler Filistinlilerin kendilerini savunabildikleri birkaç füzeyi de yok etmek istiyor. Tam tersi tüm dünya ve özellikle İslam dünyası Filistinlileri silahlandırma konusunda ellerinden geleni yapmalıdır” diye konuştu.