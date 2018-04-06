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AYDOS ORMANLARI'NDA ŞÜPHELİ YANGINLAR 

  *Birçok noktada eş zamanlı çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü

06 Nisan 2018 18:26

 

*Birçok noktada eş zamanlı çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA
Sancaktepe\'deki Aydos Ormanları\'nda birçok noktada eş zamanlı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti. 
Yangın saat 14.15 sıralarında çıktı. Ormanın birçok noktasında eş zamanlı çıkan yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar harekete geçti. Sultanbeyli, Sancaktepe, Yakacık ve Yenişehir itfaiye ekipleri kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de iş makineleri ile yangına müdahale etti. Yükselen dumanlar bölgenin birçok noktasından görüldü. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından güçlükle söndürüldü. Polis, yangınla ilgili soruşturla başlattı. 

Görüntü Dökümü:
-Yükselen dumanlar
-İtfaiyenin müdahalesi
-Su sıkmaları
-Polis ekipleri
-Yanan bölge
-Detaylar

06.04.2018 - 15.09 Haber Kodu : 180406126
06.04.2018 - 15.20 Haber Kodu : 180406129

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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