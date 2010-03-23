Aydoğmuş ve Doğan'a geçici ihraç cezası

T24 - AKP Müşterek Disiplin Kurulu, Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ile Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş'un yaptığı "fişleme" ve "kanı bozuk" açıklamaları ardından hakklarında geçici ihraç kararı verdi. Doğan 2 ay, Aydoğmuş ise 4 ay süreyle geçici olarak partiden ihraç edildi.



Geçtiğimiz günlerde "40 yıl bizi fişlediler. Şimdi sıra bizde" diyen AKP'li Doğan ile iktidar karşıtlarını "kanı bozuk" olarak niteleyen AKP'li Aydoğmuş hakkında AKP Müşterek Disiplin Kurulu kararını açıkladı. Çorum milletvekili Aydoğmuş'a 4 ay, Kahramanmaraş milletvekili Doğan'a 2 ay partiden geçici ihraç cezası verildi.



AKP Müşterek Disiplin Kurulu, milletvekilleriyle ilgili dosyaları üzerindeki incelemesi geçtiğimiz günlerde tamamlamış, Müşterek Disiplin Kurulu Doğan’ın, "fişleme" içeren, "Şimdi biz onları fişliyoruz" ve Aydoğmuş’un, iktidara karşı olanlara, "kanı bozuklar" şeklindeki sözleri üzerine milletvekillerinden yazılı savunma istemişti.



MDK, milletvekillerinin seçim bölgelerinde yaptıkları konuşmalarla ilgili, gerekli dokümanları, görüntü CD’lerini incelenmiş, AKP kulislerinden de milletvekillerine ihraç kararı yerine, "kınama" ya da "uyarma" cezasının verilebileceği tahmin edilmişti.



'Fişleme sırası bizde'



AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan Ergenekon davası ile ilgili olarak, "Eğer biz birazcık tökezlersek bu Ergenekoncular falan bu defa çok kötü intikam alır, halktan. Bu memlekette kimin kızının başı örtülü, hepsini fişlemişler. Kimin çocuğu İmam Hatip'e gidiyor hepsini fişlemişler. Kim muhafazakar, kim Ramazan'da oruç tutuyor, hepsini fişlemişler. Eee şimdi biz onları fişliyoruz. 40 sene onlar bu halka yaptı, inşallah sıra bizde. Yapmaya çalıştığımız bu arkadaşlar" demişti.



'Ve bu kanı bozuk insanlar hayatın her yöresinde olabilirler'



Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş da, partisinin Çorum Merkez İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada hükümeti eleştirenlere yüklenirken, “Bu insanın kanı bu ülkenin kanı mıdır. Ben sorarım... Tahlile göndermek lazım bence. Ve bu kanı bozuk insanlar hayatın her yöresinde olabilirler" diye konuşmuştu.

