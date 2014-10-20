Aydınus ve Yıldırım FIFA listesinden çıkartılıyor

Merkez Hakem Kurulu (MHK), UEFA’nın çabukluk ve hız gerektiren Yo-Yo testini geçemeyen Fırat Aydınus ile Bülent Yıldırım’ı FIFA listesinden çıkarıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre 15 Ekim’de gerçekleştirilen koşularda başarısız olan deneyimli hakemler sezon sonuna kadar UEFA organizasyonlarında maç yönetemeyecek. UEFA’nın çabukluk ve hız gerektiren, “Yo-Yo” testini koşamayan FIFA kokartlı hakemler Fırat Aydınus ve Bülent Yıldırım’a büyük şok. Merkez Hakem Kurulu’nun, 15 Ekim’de yapılan bu testte başarısız olan iki deneyimli hakemi, 2015 FIFA listesinden çıkarmak zorunda kalacağı öğrenildi.

Ağustos ayındaki ilk testi geçemeyen Fırat Aydınus ve aynı koşuya sakat olduğu gerekçesiyle katılmayan Bülent Yıldırım, 15 Ekim’deki ikinci koşuda da başarısız olunca yıllardır taşıdıkları FIFA kokartını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. UEFA Hakem Şefi Pierluigi Collina’nın, “Bu testi koşamayan hakeme görev yok” şeklindeki kesin tavrından sonra, MHK’nın da UEFA’ya göndereceği listede Aydınus ve Yıldırım’a yer vermeyeceği ifade edildi.

Palabıyık ve Özkalfa

İsimler değişmediği takdirde sezon sonuna kadar her iki hakemin de UEFA organizasyonlarında maç alamayacağı, bu durumun da Türk hakemliği açışından önemli bir ivme kaybı olacağı vurgulandı. Halen 1. kategoride bulunan, ancak testi geçemedikleri için UEFA organizasyonlarında bu sezon henüz görev alamayan Fırat Aydınus ve Bülent Yıldırım’ın yerine yeni listede Ankara bölgesi Süper Lig hakemi Ali Palabıyık ile iki sene önce aynı koşuda başarısız olduğu için kokartını kaybeden İzmir bölgesi hakemi Tolga Özkalfa’nın yer alacakları bildirildi. Palabıyık’ın FIFA listesine girmesine kesin gözüyle bakılırken,

Özkalfa’nın olmaması durumunda ibrenin Manisa bölgesi hakemi Çağatay Şahan‘a döneceğii kaydedildi.

MHK’nın yeni FIFA listesini en geç 30 Ekim 2014 tarihine kadar UEFA’ya bildirmesi gerekiyor.

Kimler vardı?

Merkez Hakem Kurulu’nun 2014 yılı için UEFA’ya göndererek onay aldığı listede şu an Cüneyt Çakır, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Barış Şimşek, Fırat Aydınus ve Bülent Yıldırım bulunuyor. Bunların arasında UEFA’nın bu sezon üst düzey maçlarda görev verdiği isimler ise Çakır, Göçek ve Özkahya oldu. Aydınus ve Yıldırım testi geçemedikleri için diğer FIFA kokartlı hakemler ise kategorileri gereği UEFA Avrupa Ligi ve şampiyonlar ligi grup maçlarında görev alamadılar.