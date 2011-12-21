-Aydınus ve Gökçek'in kategori atlaması İSTANBUL (A.A) - 21.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakemler Fırat Aydınus ve Dilan Deniz Gökçek'in UEFA Hakem Komitesi tarafından kategori yükseltilmeleriyle ilgili olarak bir açıklama yayınladı. ''Türk hakemliği, Cüneyt Çakır'ın Avrupa Şampiyonası'nda görev alacak olmasından sonra bir müjdeli haber daha aldı'' denilen açıklamada, Fırat Aydınus ve Dilan Deniz Gökçek'in bir üst kategoriye çıkarılmaları aktarılırken, bu iki hakemin geldiği konumla ilgili bilgi verildi. Fırat Aydınus'un 1. kategoriden ''elit hakem adayı'' kategorisine çıkarıldığı aktarılarak, ''11 üst düzey hakemin yer aldığı elit hakem adayı kategorisi, 23 hakemin bulunduğu elit hakem klasmanından sonraki en üst düzey kategori. Böylece en iyi 34 hakem arasında 2 Türk hakemi yer alarak 2012 yılında Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalmaya hak kazanmış oldu'' denildi. Dilan Deniz Gökçek'in ise 2. kategoriden 1. kategoriye yükselme başarısı gösterdiği ifade edildi.