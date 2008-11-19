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Spor

Aydınus göremedi!..

Geçtiğimiz cuma oynanan G.Birliği-Trabzon maçında evsahibi takımın oyuncuları farklı forma ile oynadı; hakem Aydınus atladı..

19 Kasım 2008 02:00

Geçtiğimiz cuma oynanan G.Birliği-Trabzon maçında evsahibi takımın oyuncuları farklı forma ile oynadı; hakem Aydınus atladı..

Ligde geçen cuma günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında çarpıcı bir olay yaşandı. Başkent ekibinin oyuncularından 4 tanesi; diğer 6'sından farklı bir forma ile sahaya çıktı.

Seremoni fotoğrafında açıkça görülen bu farklılık, karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus tarafından fark edilemedi ve maç bu formalarla oynandı. Oysa Aydınus'un Gençlerbirliği takımını uyarıp, herkesin aynı formayı giymesini sağlaması gerekiyordu. Karşılaşma Karadeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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